Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Renitenter Dieb

Am Mittwoch bewarfen Unbekannte nach einem Ladendiebstahl in Biberach einen Detektiv mit Steinen.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr betrat ein 20-Jähriger einen Supermarkt in der Wolfentalstraße. Der Detektiv beobachtete, wie der 20-Jährige seinen Korb mit mehreren Flaschen Whisky füllte. Dann flüchtete der Dieb mit dem Schnaps aus dem Laden. Als der Verdächtige bemerkte, dass ihn der 33-jährige Detektiv verfolgte, wurde er aggressiv und flüchtete mit seiner Beute hinter das Geschäft. Dort standen mehrere junge Männer, die mutmaßlich zu dem 20-Jährigen gehörten und offenbar auf dessen Beute warteten. Als sie den Detektiv sahen, warfen sie mit Steinen nach ihm. Der 33-Jährige hatte Glück. Er wurde nicht getroffen und blieb unverletzt. Dann rannten die Täter davon. Dem Detektiv gelang es den renitenten 20-Jährigen samt Beute bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste er mit auf ein Revier. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme durfte er das Revier wieder verlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. Die Ermittlungen zu den bislang noch unbekannten Steineschmeißern dauern an.

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