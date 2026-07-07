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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim a.d.Brenz - Unfallverursacher geflüchtet
Etwa 3.000 Euro Schaden verursachte am Sonntag ein Unbekannter in Sontheim a.d.Brenz.

Ulm (ots)

Der VW Tiguan parkte zwischen 15 und 18.30 Uhr in der Heinrich-vom-Stain Straße. Während dieser Zeit fuhr ein Unbekannter seitlich gegen den linken Frontbereich des VW. Dabei wurde teilweise auch die Stoßstange herausgerissen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Der Verursacher war wohl mit einem roten Fahrzeug unterwegs. Am beschädigten VW fanden sich rot Lackantragungen. Das Polizeirevier Giengen (Tel. 07322/96530) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.

+++++++ 129069 (JC)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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