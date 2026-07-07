Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Am Montag zog sich ein 43-Jähriger beim Sturz von seinem Rad Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Um kurz nach 7 Uhr war der Radler mit seinem Citybike auf der Heidenheimer Straße unterwegs. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer über zwei Promille hatte. Er musste mit in ein Krankenhaus und sich Blut abnehmen lassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige durch die Polizei.

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