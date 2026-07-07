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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt
Am Montag zog sich ein 43-Jähriger beim Sturz von seinem Rad Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Um kurz nach 7 Uhr war der Radler mit seinem Citybike auf der Heidenheimer Straße unterwegs. Der Radfahrer stürzte und erlitt dabei Verletzungen. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer über zwei Promille hatte. Er musste mit in ein Krankenhaus und sich Blut abnehmen lassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige durch die Polizei.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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