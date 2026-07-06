Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Brand durch Feuerwerkskörper

Am Samstagabend sorgten bislang Unbekannte für eine Brand auf einer Wiese bei Geislingen-Aufhausen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete den Brand gegen 18.15 Uhr. Sie wurde durch Knallgeräusche auf die Situation nahe des Degginger Wegs aufmerksam und konnte den Rauch in der Wiese erkennen. Durch die Feuerwehr Geislingen konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Das Polizeirevier Geislingen nahm die Ermittlungen zum Brand auf. Vor Ort konnten unter anderem erlaubnisfreie Silvesterknaller und ein Feuerwerkskörper sichergestellt werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Geislingen unter der Tel. 07331/93270 zu melden. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

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