Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Emerkingen - Brand durch Feuerwerkskörper

In der Montagnacht warfen bislang Unbekannte Feuerwerkskörper auf ein Dach in Emerkingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr wurde der Brand in der Wachinger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei löschte die Feuerwehr das Feuer bereits. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach geriet wohl eine Folie auf dem Dach des Mehrfamilienhauses an mehreren Stellen in Brand. Ursache waren offenbar mehrere Feuerwerkskörper. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden. Der Schaden durch die verschmorte Folie dürfte gering sein. Die genaue Höhe ist nicht bekannt.

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