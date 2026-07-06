Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen

B465 - Tödlicher Verkehrsunfall

Nach einem Unfall am Montag erlag eine Frau ihren schweren Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf der B465. Eine 76-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes von Schemmerhofen in Richtung Ingerkingen. Aus bislang unklarer Ursache kam sie offenbar plötzlich nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein Ford Kleintransporter mit Anhänger. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Im Ford befanden sich drei Personen, die vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht wurden. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B465 bis 14 Uhr voll gesperrt. Der Rettungsdienst war mit einem Hubschrauber im Einsatz. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

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