Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbruch in Apotheke

Am Dienstag flüchteten zwei Einbrecher mit ihrer Beute in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma den Einbruch der Polizei. Mehrere Polizeistreifen begaben sich zu der Apotheke im Grundweg. Die Einbrecher hatten vor dem Eintreffen der Polizei bereits das Weite gesucht. Die beiden Täter schlugen eine Scheibe an einer Tür ein und gelangten ins Innere. Sie hielten sich dort nur wenige Minuten auf und flüchteten mit ihrer Beute wieder. Die Polizei fahndete nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Was alles gestohlen wurde, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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