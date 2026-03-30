Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Am Samstag wurde ein Fußgänger in Göppingen bei einem Unfall verletzt.

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr ereignete sich der Unfall am Kreisverkehr Großeislinger Straße /Roßbachstraße. Ein 54-Jähriger überquerte an der dortigen Ampel für Fußgänger bei Grün die Roßbachstraße. Ein Autofahrer missachtete das Rotlicht an der Fußgängerfurt und fuhr dem Fußgänger über den Fuß. Anschließend flüchtete er in die Straße Am Galgenberg. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen am rechten Fuß. Die Polizei Göppingen sucht nun nach dem Unfallverursacher und bittet um Zeugenhinwiese unter Tel. 07161/632360. Der Unbekannte fuhr einen grünen Pkw, vermutlich einen BMW. Das Kennzeichen an dem Auto begann mit dem Buchstaben "G". Weitere Erkenntnisse zum unbekannten Fahrer liegen bislang nicht vor.

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Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

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