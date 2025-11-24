Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Porsche Fahrer zu schnell

Gegen einen Baum prallte ein 62-Jähriger am Samstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr. Der 62-Jährige befand sich wohl auf Probefahrt und unterschätzte die Straßenverhältnisse. Er fuhr zu schnell und geriet zwischen Hochdorf und Eberhardzell ins Schleudern. Mit der rechten Fahrzeugseite prallte er gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 32-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden an dem schrottreifen Porsche Cayenne wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

