Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Ford Focus von Ulm in Richtung Geislingen. Wegen einem Pannenfahrzeug stockte der Verkehr auf Höhe Jungingen. Das bemerkte der Ford-Fahrer wohl zu spät. Am Stauende krachte er in das Heck eines abbremsenden Mercedes. An beiden ...

mehr