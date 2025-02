Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bagger von Tieflader gerutscht

Beim Abladen kippte die tonnenschwere Arbeitsmaschine am Montag in Göppingen auf die Seite und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.30 Uhr ein 52-jähriger Maschinenführer damit beschäftigt, in der Hohenstaufenstraße einen Mietbagger von einem Tieflader abzuladen. Der Maschinist fuhr mit dem rund zehn Tonnen schweren Bagger rückwärts von dem Tieflader. Wie die Polizei weiter berichtet, geriet dabei die selbstfahrende Arbeitsmaschine ins Kippen und landete mit dem Führerhaus auf der rechten Seite. Die Baggerschaufel prallte gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der wurde am Stamm beschädigt. Glücklicherweise blieb der Baggerfahrer bis auf einen leichten Schock unverletzt. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Die Arbeitsmaschine wurde mit Hilfe eines Krans wieder aufgerichtet. Dazu musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 20 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die Höhe des Schadens an dem Bagger ist noch unklar. Der Schaden am Baum wird mit rund 500 Euro beziffert.

