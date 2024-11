Ulm (ots) - Der Mann war gegen 9.10 Uhr in der Hauffstraße unterwegs. Der 85-Jährige fuhr die Straße entlang in Richtung Kindergarten. Dabei geriet er mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Der Radler landete in einer Grünfläche und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ...

