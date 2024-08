Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugen gesucht - Volkswagen T4 in Peenemünde gestohlen

Usedom (ots)

Am 19.08.2024 wurde, in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr, ein VW T4 Multivan auf dem Parkplatz Kienheide in Peenemünde entwendet.

Gegen 22:15 Uhr meldete sich der Besitzer des PKW VW bei der Polizei und teilte den Diebstahl seines Fahrzeuges durch unbekannte Täter mit.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Volkswagen T4 Multivan, Baujahr 2000, mit auffälligen schwarzen Alufelgen. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf rund 14.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich im Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-279-224, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de, oder aber an jede andere Dienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell