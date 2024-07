Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Kfz

Am Samstag stahl ein Unbekannter eine Tasche aus einem Auto in Ulm.

Ulm (ots)

Am Abend kam es zu einem Diebstahl aus einem Opel. Der stand auf einem Parkplatz in der Friedrichsau bei einer Pizzeria. Der Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand ein Seitenfenster am Auto ein. Dann stahl er vom Rücksitz eine Umhängetasche. In der befanden sich wohl eine Versichertenkarte und eine Brille. Die Polizei Ulm (Tel: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen.

