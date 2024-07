Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mann mit Taschenmesser

Am Montagmorgen soll ein Unbekannter mit einem Messer in Ulm-Wiblingen unterwegs gewesen sein.

Ulm (ots)

Eine 19-Jährige stieg gegen 7.55 Uhr an der Haltestelle Kapelle in Wiblingen aus dem Bus. Anschließen lief sie die Donautalstraße entlang. Dort traf sie auf einen unbekannten Mann. Als die junge Frau sah, dass der Mann sie auffallend beobachtete, blieb sie kurz stehen. Dabei bemerkte sie, dass der Mann ein rotes Taschenmesser in der Hand hielt und auf die Frau zulief. Die 19-Jährige flüchtete daraufhin und meldete den Sachverhalt der Polizei. Die Polizei Wiblingen hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0731/401750. Der unbekannte Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß und dunkelhäutig sein. Er hatte kurze schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer engen Jeans und einem weißen T-Shirt mit auffälligem Affenmotiv. Außerdem trug er eine schwarze Stoffmütze.

++++1275841

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell