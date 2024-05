Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Achstetten - Betrunkener von Auto erfasst

Bei einem Unfall bei Achstetten erlitt ein Fußgänger leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr lag ein Betrunkener in der Straße Gässle am Boden. Ein Autofahrer übersah wohl den auf der Straße liegenden 30-Jährigen. Mit der Front seines Renault Clio erfasste der 46-Jährige den Betrunkenen mit Schrittgeschwindigkeit am Kopf. Rettungskräfte kümmerten sich um den Fußgänger. Der erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Renault entstand kein Schaden.

