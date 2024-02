Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Radler kracht gegen Zaun

Ins Krankenhaus musste ein Radfahrer am Sonntag nach einem Unfall in Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Der 52-Jährige radelte kurz vor 15 Uhr in der Hauptstraße. Er war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Von der Hauptstraße bog er mit seinem Rennrad nach rechts in den Lauweg ab. Dabei schätzte er wohl den Straßenverlauf falsch ein. Um einen Sturz zu vermeiden, wich er in einen Hofeinfahrt aus. Dabei krachte er gegen einen Holzzaun und stürzte. Ein Notarzt war vor Ort. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Rennrad entstand geringer Sachschaden. Der 52-Jährige hatte eine Helm getragen.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

