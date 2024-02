Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten bedroht und beleidigt - In die Zelle führte am Samstagabend einen 59-Jährigen sein unflätiges Verhalten in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Gegen 19:15 Uhr beleidigte der 59-Jährige am Lautenberg drei Polizisten im Vorbeilaufen völlig grundlos. Bei seiner Kontrolle drohte er den Beamten auch noch Schläge an. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Dienststelle. Dort setzte er sein Verhalten unverdrossen fort. Er drohte ihnen mit Schlägen für den Fall, ihnen privat über den Weg zu laufen. Dem aggressiven Mann wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt. Eine Richterin ordnete diesen an. Anstatt auf der Partymeile verbrachte der 59-Jährige die Nacht in der Zelle. Er wird sich nun wegen Bedrohung und Beleidung zu verantworten haben. Die Übernachtungskosten werden ihm in Rechnung gestellt.

