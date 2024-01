Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Mittwoch stießen in Ulm zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr war ein 22-Jähriger in der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein unterwegs. Bei der Lupferbrücke fuhr er mit seinem Audi in die Kreuzung ein, obwohl seine Ampel Rot zeigte. Von rechts kam eine 33-Jährige mit einem VW. Die kam von der Lupferbrücke und wollte die Blaubeurer Straße überqueren. Die Frau stieß frontal mit ihrem VW in die Beifahrerseite des Audi. Beide Beteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Der Schaden am Audi wird auf 10.000 Euro, am VW auf 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188/3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum genauen Hergang des Unfalls machen können.

++++ 0017402

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell