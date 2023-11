Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch stießen zwei Fahrzeuge bei einem Unfall in Altheim zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit einem BMW in der Goethestraße in Richtung Beethovenstraße. Auf Höhe der Schillerstraße fuhr der Mann in die dortige Kreuzung ein. Hierbei übersah er wohl eine 30-Jährige in einem Skoda. Die fuhr bereits in der Schillerstraße in Richtung Waldhauser Straße und hatte Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten in der Mitte der Kreuzung. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt.

