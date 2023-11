Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Von der Straße abgekommen

Am Montag verlor eine 21-Jährige bei Geislingen an der Steige die Kontrolle über ihr Auto.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr fuhr die Frau auf der Landstraße 1164 von Waldhausen in Richtung Eybach. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mercedes kurz vor der Steige im Bereich einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug landete im Grünstreifen und überfuhr dabei mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Fahrerin gelang es, ihr Fahrzeug durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu steuern. Dabei drehte es sich und stieß in die Leitplanken. Erst danach kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung um Stehen. Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Geislingen ermittelt nun die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 5.000 Euro. Der Schaden an der Flur und den Verkehrseinrichtungen wird auf 2.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto.

