Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich zwischen 12 und 12.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Hohenstaufenstraße. Dort parkte ein schwarzer Audi Q3 ordnungsgemäß auf den Stellplätzen. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Audi. Dadurch entstand am geparkten Auto ein Schaden an ...

