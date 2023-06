Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Brandstiftung vermutet

Unbekannte zündelten am Montag vor einem Mehrfamilienhaus in Geislingen a.d. Steige.

Kurz nach 19.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Brüningstraße aus. Dort brannte vor dem Gebäude zunächst ein ca. 15 m hoher Thujabaum. Der brannte vollständig nieder. Der Baum stand sehr dicht an dem Mehrfamilienhaus. Die Fassade und die Fenster des Treppenhauses wurden durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Auch wehte der Wind glühende Baumteile über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung im Obergeschoss. Dadurch fing die Kücheneinrichtung Feuer. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der Wohnung und die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise befand sich zur Brandausbruchzeit niemand in der Wohnung. Mehrere Bewohner wurden von der Feuerwehr evakuiert. Darunter eine 57-Jährige. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst erstversorgt und in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei Geislingen nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um Brandstiftung handeln. Wie Zeugen berichteten, konnten diese kurz vor Brandausbruch zwei Kinder wahrnehmen. Die hatten wohl unter dem Thujabaum liegende Müllsäcke angezündet. Dadurch griff das Feuer auf den Baum und anschließend auf das Gebäude über. Bis auf eine Wohnung im Obergeschoss ist das Mehrfamilienhaus bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt und hofft auf Zeugenhinweise. Wer am Montag in der Brüningstraße zündelnde Personen oder Verdächtige beobachtet hat, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07331/93270 melden.

