Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) KORREKTUR ALTER - (HDH) Herbrechtingen - Streit endet in Auseinandersetzung

Am Donnerstag schlugen in Herbrechtingen zwei Männer aufeinander ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr stand ein 19-Jähriger an einem Fahrkartenautomat am Bahnhof. Ein 27-Jähriger kam hinzu. Zwischen den Männer entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Der endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Schlägerei schlug der 19-Jährige noch mit einer Jonglierkeule zu. Der 27-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn. Mit Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aus welchem Grund die Männer aufeinander los gegangen sind, ist noch nicht bekannt.

+++++++ 1079369(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

