POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Leichtkraftrad übersehen

Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 17.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass er eine Frau beobachtet habe, welche vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe. Die Frau fuhr dann mit ihrem PKW in Schlangenlinien davon. Der Zeuge nannte das Kennzeichen, konnte als Radfahrer dem PKW nicht folgen. Die Beamten der Heidenheimer Polizei nahmen die Fahndung auf. Der gesuchte PKW fiel kurz darauf erneut auf, als er in Söhnstetten einen Unfall ...

mehr