Am Dienstag entfernte sich die Fahrerin eines VW auf der B10 bei Eislingen unerlaubt von der Unfallstelle.

Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 28-Jähriger bei Eislingen auf die B10 in Richtung Stuttgart. Dabei wechselte er vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Fahrspur. Dort fuhr eine 29-Jährige mit einem VW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Frau schien den Unfall wohl nicht zu interessieren. Obwohl sie diesen nicht verursachte, fuhr sie in Richtung Stuttgart davon. Die Polizei Eislingen ermittelte die Fahrerin. Die Frau erwartet nun eine Anzeige, da sie sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der Verursacher muss mit einem Bußgeld rechnen. Warum sich die Frau nach dem Unfall entfernte, ist nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden am Seat auf 3.000 Euro, am VW auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer an einem Unfall beteiligt ist, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.

