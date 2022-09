Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruchsversuche scheitern

Zweimal versuchte ein Unbekannter am Wochenende in ein Geschäft in Ulm einzusteigen.

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag war ein Unbekannter in der Schillerstraße zugange. An dem Gebäude riss er auf der Rückseite einen Bewegungsmelder ab. Von einer Anwohnerin wurde er wohl gestört und suchte das Weite. In der folgenden Nacht begab sich erneut ein Unbekannter zu dem Gebäude. An dem Geschäft schob er einen Rollladen hoch und versuchte durch ein gekipptes Fenster ins Innere zu gelangen. Hinter dem Fenster stand ein größerer Kühlschrank. Das Fenster ließ sich nur wenige Zentimeter öffnen und der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

