FW-EN: Rauch in Wohnung und auslaufende Betriebsmittel

Auch an diesem Wochenende standen die Funkmelder der Feuerwehr Wetter nicht still.

Neben dem Einsatz am Samstag an der Ruhr -die Freiwillige Feuerwehr Herdecke berichtete bereits hierzu- und einigen Kleineinsätzen wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Grundschöttel am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr in die Straße Am Buschmannshof alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte in einem Mehrfamilienhaus den Alarmton eines Heimrauchmelders wahrgenommen und über Notruf richtigerweise die Feuerwehr verständigt. Da nicht auszuschließen war, dass sich noch eine Person in der Wohnung befand, verschaffte er sich nach ergebnislosem Klingeln und Klopfen Zutritt zu den Räumen. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz kontrollierte die Wohnung, fand aber niemanden vor. Als Grund für die Rauchentwicklung wurde ein Kochtopf auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Küche vorgefunden. Dieser wurde nach draußen befördert und der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Abschließend setzte die Feuerwehr noch einen Lüfter ein, um die Wohnung wieder rauchfrei zu machen. Der Einsatz konnte dann nach ca. einer Stunde von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beendet werden.

Auf der Rückfahrt zum Gerätehaus wurde die Löscheinheit Grundschöttel dann auf einen weiteren Einsatz aufmerksam gemacht. Aufgrund eines technischen Defekts an einem PKW war es in der Körnerstraße zu einer rutschigen Betriebsmittelspur gekommen. Der betroffene Fahrbahnbereich wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut und durch den städtischen Betriebshof mit Warnschildern abgesichert. Ein Abschleppwagen transportierte das defekte Fahrzeug dann ab. Einsatzdauer für die ehrenamtlichen Kräfte auch hier eine knappe Stunde.

