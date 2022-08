POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter Fahrgast

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 21.00 Uhr, stürzte in der Unteren Bergstraße ein 82-jährige E-Bike-Fahrer. Eine Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers konnten die Beamten nicht feststellen. Der Grund für den Sturz war vermutlich, dass der Fahrer Einstellungen am Fahrradcomputer vornahm und dabei den Straßenverlauf in der Dunkelheit aus den Augen verlor. Der Fahrer trug keinen Helm und verletzte sich leicht am ...

