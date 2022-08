Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag stellte sich ein vermuteter Diebstahl in Ulm als etwas anderes heraus.

Kurz nach 0 Uhr meldete eine 17-Jährige den Diebstahl ihres Handys. Sie vermutete, dass zwei Täter es aus ihrer Handtasche geklaut haben. Danach seien die Unbekannten vermutlich mit dem Bus weggefahren, so die ersten Informationen der Polizei. Zusammen mit der Polizei ortete die Frau ihr Handy und stellte fest, dass es in Bewegung war. Die Beamten fuhren auf das Signal zu. Letztlich stellte sich heraus, dass das vermisste Handy noch in einem Bus lag, mit dem die Besitzerin zuvor gefahren war. Sie hatte es dort lediglich vergessen. Die Jugendliche hat ihr Gerät nun wieder.

