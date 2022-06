Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch oder kein Einbruch ist hier die Frage

Ulm (ots)

Gegen 10.00 Uhr verständigte am Samstag der Hausmeister eines Hauses in der Kemptener Straße die Polizei. Eine Bewohnerin hatte ihm einen Einbruch gemeldet. Die Wohnungstüre war beschädigt. Die Beamten des Polizeireviers Ulm-West nahmen den Sachverhalt auf. Am Ende der Ermittlungen ergab sich jedoch ein anderes Bild. Die Frau hatte mit einem Bekannten in der Nacht ihren Geburtstag gefeiert. Bei der Rückkehr zur Wohnung stellte sie fest, dass sie den Schlüssel in der Wohnung gelassen hatte. Deshalb wurde gegen 05.00 Uhr eine Nachbarin herausgeklingelt. Der Bekannte wollte über eine hochgestellte Bank auf den Balkon der Wohnung des Geburtstagskindes klettern. Dieser Ansatz scheiterte jedoch kläglich. Außerdem wurde dabei noch die hilfsbereite Nachbarin leicht verletzt. Kurzerhand trat dann der Bekannte die Wohnungstür seiner Begleiterin ein. Diese informierte dann gegen 10.00 Uhr den Hausmeister und spiegelte einen Einbruch vor. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Vortäuschen einer Straftat ein.

++++++++++++++++++1138499;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell