Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Täter flüchten nach Brand

Unbekannte zündeten am Montag mehrere Container in Ulm an.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass vier Papiercontainer In der Wanne am Eselsberg brennen würden. Ein Streife war schnell an Ort und Stelle. Das vom Wind angefachte Feuer drohte auf nahe Gebäude überzugreifen. Deshalb bekämpften die Beamten den Brand sofort mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr löschte dann die Flammen vollständig und verhinderte Schlimmeres. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen zur Ursache und der Höhe des Schadens aufgenommen und die Spuren an dem Tatort gesichert. Sie geht derzeit davon aus, dass Unbekannte die Flammen verursacht haben und fragt deshalb:

- Wer hat am Montag, gegen 5 Uhr verdächtige Personen/Fahrzeuge in der Straße "In der Wanne" am Ulmer Eselsberg gesehen? - Wer kann hilfreiche Hinweise zum Täter geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter 0731/1880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

