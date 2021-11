Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgänger übersehen

Eine Autofahrerin verursachte am Donnerstag den Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Die 82-Jährige fuhr gegen 15.15 Uhr in der Jörg-Syrlin-Straße und bog nach rechts in die Harthauser Straße ab. Am dortigen Fußgängerüberweg überquerte gerade eine 38-Jährige mit ihrem Kleinkind die Straße. Die übersah die Fahrerin des Mitsubishi und fuhr die beiden an. Die Fußgänger wurden auf die Motorhaube geladen und stürzten auf die Straße. Die 38-Jährige und ihr Kind erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei behielt den Führerschein der Unfallverursacherin ein. Den gab sie freiwillig an die Polizei heraus. Sachschaden entstand keiner.

++++++++ 2168845

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell