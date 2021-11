Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Müll in Flammen

Dunkle Wolken zogen am Donnerstag über Biberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 16 Uhr brach auf dem Recyclinghof in der Industriestraße ein Feuer aus. Sperrmüll und Restmüll standen in Flammen. Durch die Hitze schmolz auch eine Dach aus Kunststoff über dem Fahrsilo. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Gleichzeitig führte sie Messungen durch um die Qualität der Luft zu prüfen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht. Wie hoch der Schaden durch den Brand ist, steht bislang nicht fest. Auch die Ursache ist noch nicht bekannt. Dazu dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch derzeit nicht vor. Neben der Biberacher Feuerwehr war auf die Werksfeuerwehr einer Firma im Einsatz. Der Rettungsdienst kümmerte sich um mehrere Beschäftigte, verletzt wurde durch den Brand aber niemand.

++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell