POL-UL: (GP) K1410, Wangen - Betrunkener Fußgänger wird von Auto angefahren

schwere Verletzungen erlitt ein Mann am Samstagabend

Ulm (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann war am Samstag gegen 20:40 Uhr zusammen mit einem Begleiter zu Fuß von Rechberghausen in Richtung Wangen unterwegs. Anstelle den Geh- und Radweg oberhalb der Straße zu nutzen, gingen die beiden dunkel gekleideten und stark alkoholisierten Männer auf der falschen Fahrbahnseite der Kreisstraße 1410. Hierbei wurde der 37 Jahre alte Mann von einem von hinten herannahenden Pkw eines 29-Jährigen mit dem Seitenspiegel erfasst und zu Boden geschleudert. Der betrunkene 37-jährige Mann aus dem Kreis Göppingen erlitt durch den Aufprall und den Sturz schwere Verletzungen am Arm und musste durch den angeforderten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel.: 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen die beiden Männer zuvor schon aufgefallen sind, sich zu melden.

