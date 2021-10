Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unzureichende Beleuchtung

Falsch verhalten hatte sich ein Radler am Dienstag in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 6.45 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Fiat in den Kreisverkehr an der Münsinger Straße ein. Er kam aus Richtung B311. Ohne abzusteigen fuhr zeitgleich ein 16-Jähriger verbotswidrig mit seinem Mountainbike über den dortigen Fußgängerweg. Darüberhinaus hatte der Radler keine ausreichende Beleuchtung angebracht. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Jugendliche stürzte von seinem Rad. Mit leichten Verletzungen kam er vorsorglich in ein Krankenhaus.

+++++++ 1905766

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell