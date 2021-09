Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Schreck nach dem Urlaub

Die Erholung nach dem Urlaub war für eine Heidenheimer Familie am Donnerstag schnell dahin.

Ulm (ots)

Die Familie kam Donnerstagabend in ihr Haus in Schnaitheim zurück. Schnell stellte sie fest, dass etwas nicht stimmt. Schließlich bemerkte sie, dass in den vergangenen zwei Wochen jemand in das Gebäude in der Deutschen Heimat eingedrungen war. Die Diebe nahmen einen Fernseher und eine Spielekonsole mit, außerdem eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht die Diebe. Sie fragt:

- Wer hat in den vergangenen Tagen in der Deutschen Heimat in Heidenheim-Schnaitheim verdächtige Personen gesehen? - Wem sich dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

Übrigens: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, sagen die Ermittler. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Heidenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++ 1687052

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell