Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Im Rausch ohne Führerschein

Vor der Polizei flüchten wollte ein 22-Jähriger am Donnerstag bei Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Kurz vor Mitternacht wollte die Polizei einen Pkw im Stadtgebiet von Ochsenhausen kontrollieren. Als die Polizei dem Autofahrer signalisierte, dass er stoppen solle, beschleunigte er. In Ringschnait fuhr der Mann in eine Hofeinfahrt und später durch ein Gebüsch. In einem Bach blieb der Pkw liegen. Der Autofahrer flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei folgte ihm und stoppte ihn kurze Zeit später. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann Drogen genommen hatte. Später stellte sich heraus, dass er auch keinen Führerschein besitzt. In einem Krankenhaus musste der 22-Jährige Blut abgeben. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein Abschlepper nahm das Fahrzeug mit. Der Autofahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Hinweis der Polizei: Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell