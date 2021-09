Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Radfahrer schwer verletzt

Am Mittwoch prallte ein 63-Jähriger bei Erbach gegen einen Pkw.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der Mann auf dem Gehweg der Ehinger Straße in Richtung Erbach. Ohne auf den Verkehr geachtet zu haben überquerte er die Straße. Dabei stieß er gegen ein Auto. Die 28-jährige Fahrerin war in Richtung Erbach unterwegs. Der 63-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Er kam in ein Krankenhaus. Den Sachsachaden an dem nicht mehr fahrbereiten VW schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Ein Abschlepper nahm das Fahrzeug mit.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

