Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Tödlicher Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 15.25 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter PKW-Lenker mit seiner 75-jährigen Beifahrerin die B 10. Der Unfall ereignete sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Urspring und Amstetten in Richtung Ulm. Der PKW-Lenker kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lastzug. Eine Ursache für den Spurwechsel ist noch unbekannt. Beide Insassen erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf 110 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für vier Stunden gesperrt werden.

++++++++++++++++++++++1521121;

