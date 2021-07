Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Seniorin stirbt bei Unfall

Zwei Autos sind am Donnerstag bei Aichelberg frontal zusammengestoßen.

Zwischen Aichelberg und Holzmaden ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 14.45 Uhr, berichtet die Polizei. Ein 19-Jähriger war auf der Fahrt in Richtung Holzmaden. Unterwegs sei ihm übel geworden, schilderte er später der Polizei. Deshalb sei er mit seinem Mercedes nach links gekommen. Er streifte zunächst einen Chevrolet auf der Gegenspur. Dann prallte der Mercedes frontal in einen Renault. Die 72-Jährige am Steuer erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, um Unfallhergang und -ursache festzustellen. Ein Gutachter soll die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Notärzten waren auch Notfallseelsorger am Einsatzort, um Angehörige und Helfer zu betreuen. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Den Sachschaden an den drei Autos schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro. Zwei der Fahrzeuge waren total beschädigt.

