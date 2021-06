Polizeipräsidium Ulm

Ehingen - Holzstapel brennt Schnell gelöscht hatte die Feuerwehr das Feuer am Mittwoch in Dettingen.

Kurz nach 3 Uhr entdeckte ein Zeuge den brennenden Holzstapel in der Rottenacker Straße. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Holzstapel konnte verhindert werden. Die Polizei entdeckte an einem weiteren Holzstapel angebranntes Papier. Vermutlich hatte ein Unbekannter versucht das Holz anzuzünden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

