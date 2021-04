Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm

Erbach - Nicht mehr fahrtauglich

Einen Lasterfahrer und einen Autofahrer zog die Polizei am Wochenende in Ulm und Erbach aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Montag meldete einen Zeuge einen auffälligen Laster gegen 1.30 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Ring. Der fuhr dort in Schlangenlinien. Eine Polizeistreife stoppte den Lkw schließlich in der Graf Arco Straße. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 46-jährigen Fahrer. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis deutlich über dem Erlaubten. Er musste seine Blutprobe abgeben. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro in bar hinterlegen.

Gleich erging es am Sonntag einem 72-Jährigen in Erbach. Auch er hatte zu viel Alkohol getrunken. Nach einer Kontrolle musste er seinen Ford im Gänsweidweg stehen lassen. Er sieht nun einer Anzeige Fahren unter Alkoholeinwirkung entgegen.

+++++++ 0733279 0732046

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell