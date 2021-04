Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr fuhr der 54-Jährige von einem Parkplatz in die Aalener Straße ein. Dabei übersah der Fahrer des BMW eine 21-Jährige die in der Aalener Straße fuhr und Vorfahrt hatte. Sie konnte nicht mehr bremsen und prallte gegen den BMW. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin des VW leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

