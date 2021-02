Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Maselheim - Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammen gestoßen

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person ist das Resultat eines Unfalls am Montag bei Maselheim.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 61-Jährige in der Ulmer Straße und bog nach links in Richtung Schemmerhofen ab. Eine 53-Jährige kam mit ihrem Hyundai entgegen. Die übersah der Fahrer des MAN. Die 53-Jährige bremste zwar noch, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

