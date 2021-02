Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Ins Schleudern geraten

Auf der Seite landete ein Auto am Sonntag nach einem Unfall in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Der 26-Jährige fuhr gegen 16.45 Uhr in der Sontheimer Straße. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet er mit seinem VW ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf der Fahrerseite blieb das Auto liegen. Der 26-Jährige verletzte sich leicht und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

