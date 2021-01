Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Verstöße gegen Corona Verordnung

Imbiss Inhaber verstößt am Donnerstag erneut gegen Corona Bestimmungen in Geislingen.

Ulm (ots)

Die Geislinger Polizei stellte am Donnerstag Nachmittag erneut Verstöße gegen die Corona Verordnung fest. Bereits die vergangenen Tage war ein Imbissbetreiber aufgefallen. Der hatte vor seinem Imbiss einen Tisch aufgestellt, wo sich Personen aufhielten und Getränke konsumiert wurden. An einem weiteren Imbiss waren ebenfalls Tische im Außenbereich aufgestellt. Dort standen auch Personen die Essen und Getränke zu sich nahmen. Beide Imbissbetreiber mussten die Tische unverzüglich entfernen. Im Bereich beider Imbisse wurden gegen insgesamt zehn Personen Anzeigen gefertigt, da sie sich nicht an die Vorschriften hielten.

