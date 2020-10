Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in eine Wohnung ... eine leer stehende

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein Wohnungseinbruch ist am Donnerstag, 29. Oktober, zwischen 14.30 und 15 Uhr in Odenkirchen in einem Mehrfamilienhaus an der Heerstraße begangen worden.

Ein Zeuge hatte in diesem Zeitraum einen Knall gehört. Später entdeckte er die beschädigte Tür der Nachbarwohnung. Überrascht gewesen sein dürfte auf jeden Fall aber auch der Einbrecher selbst: Die von ihm ins Visier genommene Wohnung steht derzeit leer.

Hinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell