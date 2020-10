Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

An drei Pkw hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28. Oktober, 23.30 Uhr , und Donnerstag, 29. Oktober, 5.15 Uhr, in Rheydt an der Mühlenstraße Scheiben eingeschlagen. Er durchwühlte sämtliche Fahrzeuge, nach ersten Feststellungen beschränkte sich seine Beute aber auf eine Decke. An einer der zerstörten Scheiben konnte die Polizei Blutspuren sichern.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 29. Oktober, 17 Uhr, und Freitag, 30. Oktober, 4.45 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in Odenkirchen-Mitte im Bereich Duvenstraße / Mülforter Zeug die Scheibe eines Lkw ein und entwendete einen Fahrzeugschlüssel, ein Navigationsgerät und ein Mobiltelefon.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

