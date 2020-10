Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zwei Unfälle hintereinander

Am Mittwochmorgen kam es auf der A8 bei Ulm-Ost zu zwei Unfällen mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

UlmUlm (ots)

Gegen 5.45 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seinem Scania Sattelzug auf der A8 in Richtung München auf dem rechten Fahrstreifen. Vor ihm fuhren weitere Laster die abbremsen mussten. Das bemerkte der 63-Jährige zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, zog er seinen Sattelzug auf den linken Fahrstreifen. Ein 42-Jähriger mit seinem Peugeot befand sich neben ihm. Der Sattelzug drückte ihn in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Wenige Augenblicke später ereignete sich durch den vorangegangenen Unfall ein weiterer Unfall auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer eines VW erkannte den gerade vor ihm geschehenen Unfall und bremste sein Fahrzeug stark ab. Auch der dahinter befindliche Ford-Fahrer bremste sein Fahrzeug ab. Ein an dritter Stelle fahrender 74-Jähriger mit seinem Audi fuhr zu dicht auf und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er krachte dem Ford in das Heck. Durch den Aufprall schob es den Ford links am VW vorbei und beschädigte diesen. Zuletzt konnte ein 28-Jähriger mit seinem VW Klein Lkw auch nicht mehr halten und fuhr dem Audi in das Heck. Dabei schob es den Audi in die Leitplanke. Bei dem Unfall erlitten der 74-jährige Audi-Fahrer und der 61-jährige Ford-Fahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser. Bis auf den VW mussten alle Autos abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Durch den Unfall kam es für etwa 2,5 Stunden zu Behinderungen auf der A8 in Richtung München.

+++++++ 1964166 1965191

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell